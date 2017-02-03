Atatürk'ün Aydın'a Gelişinin 86. Yıldönümü Törenle Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Şubat 1931'de Aydın'a gelişinin 86'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.
Tören Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören ardından Aydın Tren Garı'nda devam etti. Törene Aydın Vali yardımcıları Abdullah Aslan, Ömer Faruk Günay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Aydın Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenklerin konulmasından sonra, Aydın Gar'ındaki törene geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ü Aydın'a getiren treni temsilen süslenen bir tren Gar'a yanaştı. Trenin içinden inen Aydın'ın yöresel kıyafetlerini giymiş biri kız biri erkek Vali yardımıcısı Abdullah Aslan'a saygı bayrağı ve çiçek takdim etti. Daha sonra, Aydın Efeler Halk Eğitimi Merkezi Folklor ekibi gösterisini sundu. Folklor ekibinin gösterisinin ardından konuşmalara geçildi.
Atatürk'ün demokrasi anlayışından söz eden, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayten Can, "15 Temmuz darbe girişiminin demokrasinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Demokrasi en genel ifadeyle halk iktidarı anlamına gelmektedir. Birinci Dünya savaşında Osmanlı Devletinin işgal edilmesi ve dağılmasına sebep olmuş ve bunun sonrasında Mustafa Kemal önderliğinde, işgale karşı başlatılan müthiş bir direniş başarıya ulaşarak yeni bir Türk devleti tarih sahnesine çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa yeni Türk Devletinin çağdaş devletlerde olduğu gibi demokrasi anlayışı içinde yönetilmesi hususunda, daha milli mücadele sırasında çalışmalar yapmıştır. Atatürk demokrasiye olan inancını ve demokratik yönetimiyle Atatürk devrimlerini anlatmak için hayatı boyunca 52 il merkezini ziyaret etmiştir. İşgal sürecinde ve milli mücadele sırasında yüzlerce şehit veren ve gazisi olan Aydın ilini hem savaş sırasında, hem de savaştan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından ardından ulu önder Mustafa Kemal Paşa için önemli kentlerden biri olmuştur" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a olan büyük sevgisinde, Aydın efelerinin Milli Mücadele dönemimdeki kahramanlıklarının çok önemli olduğunu kaydeden, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise; "Kurtuluş Savaşının önderi çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu eşsiz devlet adamı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk milli mücadelenin ilk silahlı direnişini başlatan efeler diyarı şehrimiz Aydın'ı 86 yıl önce ziyaret ederek bizleri onurlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a olan büyük sevgisinde şüphesizki Aydın efelerinin milli mücadele dönemimde dillere destan olan kahramanlıkları çok önemlidir. ya İstiklal ya Ölüm diyerek büyük bir zaferin, kazanılmasını sağlayan kalbi vatan sevgisi ile çarpan büyük kurtarıcının efeler diyarı şehrimiz Aydınımıza bakışı her zaman özel olmuştur. Mustafa Kemal'in 86 yıl önce Aydın'a gerçekleştirdiği ziyaret, sadece o gün için değil, Türkiye'nin geleceği açısından da önemli izler bırakmıştır. Atatürk'ün Aydın ziyareti esnasında görüşlerini fikirleri aktarma fırsatı yakalayan gelecekte Türkiye'nin Başbakanı olacak Adnan Menderes ile tanışır ve onun fikirlerini dikkatle dinleyen Gazi, Ankara'ya döner dönmez, bu yetenekli gencin milletvekili olarak bu ülkeye hizmet vermesinin talimatını verir. Atatürk gibi yüksek öngörülü bir dehanın Adnan Menderes'teki bu cevheri fark edip onu siyaset kurumu içine sokması tabiki büyük bir durumdur. Bu duygu ve düşüncelerle ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi gazilerimizi minnet duygularımla anıyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.
Konuşmaların ardından, Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 86. Yıl dönümü çerçevesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen "Atatürk'e Koşalım" atletizm yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildikten sonra tören sona erdi. - AYDIN
Atatürk'ün Aydın'a Gelişinin 86. Yıldönümü Törenle Kutlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Şubat 1931’de Aydın’a gelişinin 86’ncı yıl dönümü törenle kutlandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Şubat 1931'de Aydın'a gelişinin 86'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.