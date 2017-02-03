Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı.
Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Aydın Garnizon Komutanı Albay Mehmet Parım Atatürk Anıtına çelenk koydu.
Töreninin ardından program tren garında devam etti.
Atatürk'ün gelişini temsil eden ve istasyona yanaşan trenden, yöresel kıyafet giyen öğrenciler ellerinde Atatürk portresi, Türk bayrağı ve çiçeklerle inip Vali Yardımcısı Aslan'a Türk bayrağı verdi.
Törende öğrenciler halk oyunları gösterisinde de bulundu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Kurtuluş Savaşı'nın önderi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz devlet adamı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin ilk silahlı direnişini başlatan efeler diyarı şehrimiz Aydın'ı, 86 yıl önce ziyaret ederek bizleri onurlandırmıştır. Atatürk'ün Aydın'a olan büyük sevgisinde şüphesiz ki, Aydın efelerinin milli mücadele döneminde dillere destan kahramanlıkları çok önemlidir." dedi.
Çerçioğlu, Atatürk'ün Aydın ziyareti sırasında, gelecekte başbakan olacak Adnan Menderes ile tanıştığını ve fikir alışverişinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Ayten Can da Atatürk'ün Aydın'a gelişine ilişkin bir konuşma yaptı.
Törene Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, siyasi parti il başkanları ile kurum müdürleri de katıldı.
Atatürk'ün Aydın'a Gelişinin 86. Yıl Dönümü
Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı.