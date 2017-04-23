Rehberli kısa müze turu esnasında koleksiyonda bulunan çalışmalar incelenir. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırlanan "Atatürk" sunumu izlenir. Atatürk'ün farklı dönemlerinde çekilmiş fotoğraflarından yola çıkılarak, akrilik boya, asetat ve çizgilerin kullanılacağı eğlenceli bir cam altı portre çalışmasıdır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Borusan Contemporary



Mekan Adresi : Balta Limanı Mh. Hisar Cd No: 5



Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Atatürk Portreleri 7 - 11 yaş



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır