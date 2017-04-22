Rehberli kısa müze turu esnasında koleksiyonda bulunan çalışmalar incelenir. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırlanan "Atatürk ve Çocukluğu" sunumu izlenir. Çağdaş sanatın resim anlayışı çerçevesinde asetat, renk ve çizgilerin kullanılacağı ve çocuk Mustafa'nın konu alınacağı eğlenceli bir resim çalışmasıdır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Borusan Contemporary



Mekan Adresi : Balta Limanı Mh. Hisar Cd No: 5



Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Atatürk Olmadan Önceki Mustafa 5 - 7 yaş



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır