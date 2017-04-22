Atatürk Olmadan Önceki Mustafa 5 - 7 Yaş

Rehberli kısa müze turu esnasında koleksiyonda bulunan çalışmalar incelenir. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırlanan "Atatürk ve Çocukluğu" sunumu izlenir.

Atatürk Olmadan Önceki Mustafa 5 - 7 Yaş

Rehberli kısa müze turu esnasında koleksiyonda bulunan çalışmalar incelenir. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırlanan "Atatürk ve Çocukluğu" sunumu izlenir. Çağdaş sanatın resim anlayışı çerçevesinde asetat, renk ve çizgilerin kullanılacağı ve çocuk Mustafa'nın konu alınacağı eğlenceli bir resim çalışmasıdır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sarıyer

Mekan : Borusan Contemporary

Mekan Adresi : Balta Limanı Mh. Hisar Cd No: 5

Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Atatürk Olmadan Önceki Mustafa 5 - 7 yaş

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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