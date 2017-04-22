Atatürk Olmadan Önceki Mustafa 5 - 7 Yaş
Rehberli kısa müze turu esnasında koleksiyonda bulunan çalışmalar incelenir. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırlanan "Atatürk ve Çocukluğu" sunumu izlenir.
Rehberli kısa müze turu esnasında koleksiyonda bulunan çalışmalar incelenir. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırlanan "Atatürk ve Çocukluğu" sunumu izlenir. Çağdaş sanatın resim anlayışı çerçevesinde asetat, renk ve çizgilerin kullanılacağı ve çocuk Mustafa'nın konu alınacağı eğlenceli bir resim çalışmasıdır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Sarıyer
Mekan : Borusan Contemporary
Mekan Adresi : Balta Limanı Mh. Hisar Cd No: 5
Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Atatürk Olmadan Önceki Mustafa 5 - 7 yaş
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io