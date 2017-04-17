Atatürk İlkokulunda Sabah Sporu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda 'Beslenme dostu okul' projesi kapsamında öğrenciler haftada bir gün sabah ders zili çalmadan önce okul bahçesinde veli ve öğretmenlerin de katılımıyla müzik eşliğinde 20 dakika egzersiz yapıyor.



Okul Müdürü İsmail Değirmenci, 'Beslenme dostu okul' projesi ile öğrencilerin sağlıklı yaşam ve doğru beslenme hakkında farkındalık kazanmalarını, süreci uygulamalı gerçekleştirerek hayatlarında kalıcı olmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



Değirmenci,"Uygulamaya koyduğumuz proje çerçevesinde iki haftada bir sınıflarda öğrenci velilerinin evlerinde hazırladıkları sağlıklı yiyeceklerle velilerin de katılımıyla kahvaltı etkinliği yapılmakta, kahvaltı esnasında öğrenci ve velilere sağlıklı beslenme ve kahvaltının önemi hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca haftada bir gün öğrenci ve öğretmenler okula eşofmanla gelmekte ve ders başlamadan önce tüm öğrenci, öğretmen ve veliler okul bahçesinde yaklaşık 20 dakika spor yapmaktadırlar. Okul içinde koridorlara sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme konulu pano dokümanları ve afişler asılmıştır. Projemize destek veren öğretmen ve velilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Ders zili öncesi müzik eşliğinde öğretmen ve velilerle birlikte spor yapan öğrenciler keyifli dakikalar geçiriyorlar.(MA-EFE) - KÜTAHYA