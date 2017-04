Atatürk ile Kahve İçme Hayali Gerçek Oldu

İZMİR'de, Atatürk sevdalısı işadamı Firuz Özçekici, Ulu Önder'in Urla'ya gelişinde dinlenip kahve içtiği, Güzelbahçe İlçesi'nde bulunan 'Parc Geremonie Restorant'ın bahçesindeki kameriyeyi restore ettirip, içine de Ata'nın elinde kahve fincanı bulunan slikon heykelini koydurttu. Ziyarete gelip, Atatürk ile fotoğraf çektirmek isteyenler, bunun karşılığında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasına bağışta bulunuyor.



Güzelbahçe ilçesinde bulunan restoranı 1 yıldan bu yana işleten işadamı Firuz Özçekici, Atatürk'ün Urla'yı ziyaret için geldiğinde bu mekanın bahçesindeki kameriyede oturup kahve içtiğini öğrenince, buraya aslına uygun restore ettirmek için harekete geçti. Kameriyeyi restore ettirip, heykeltıraş Can Aktaş'a Atatürk'ün elinde kahve fincanı bulunan, koltukta oturur haldeki slikon heykelini yaptırdı. Aktaş'ın yaptığı heykel kameriyenin içindeki koltuğa yerleştirildi. Buraya gelenler fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaşınca, İzmirliler Atatürk'ün silikondan yapılma heykeli yanında onunla bir birlikte poz vermek için birbirleriyle yarışmaya başladı. Ancak bunun karşılığı olarak, kameriyeye konulan bağış kumbarasına, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasına destek olmak için bağışta bulunulması şartı konuldu.



İşdamı Firuz Özçekici, Atatürkün heykelinin ve üzerindeki giysilerin o ödeneme bire bir uygun tasarladığını belirtderek, şöyle dedi:



"Atamızın, Urla'ya geldiğinde, şu anda işletmemin bulunduğu bahçedeki kameriyede mola verip, kahve içtiğini öğrendim. Mimar kızım Çisil Olcay'a hem bahçemizdeki köşkü hem de kameriyeyi restore ettirip, bu işin uzmanı heykeltıraş Can Aktaş'a silikon heykelini yaptırdım. İzmir'e Atamız ile ilgili güzel bir anı kazandıralım istedim. Açılışını 19 Mayıs'ta yapmayı düşündüğüm halde, görmeye gelen ziyaretçilerin çekip sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar büyük ilgi gördü. Ben, Atatürk'ü seven fakat onu görmeyen insanlara geldiklerinde bu duyguyu bu eserle de olsa yaşatmak istiyorum."



Özçekici kameriyedeki Atatürk'ün silikon heykelinin hemen yanı başına 'Mutluyum Türk olduğuma gururluyum senin gibi bir Ata'ya sahip olduğuma" yazısı da yazdırdı.



- İzmir