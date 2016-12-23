TÜMÜ
Haberler Search
Atatürk Heykeli Tören Alanına Yerleştirildi

Atatürk Heykeli Tören Alanına Yerleştirildi

Rize Belediyesi tarafından alınan kararla, Rize Valiliği önüne taşınan Atatürk heykeli buradaki tören alanına yerleştirildi.

Atatürk Heykeli Tören Alanına Yerleştirildi

Rize Belediyesi tarafından alınan kararla, Rize Valiliği önüne taşınan Atatürk heykeli buradaki tören alanına yerleştirildi.

Belediye tarafından uygulanan, "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınma ve yerleştirme işlemi tamamlandı.

Ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Atatürk heykelini, Rize Valiliği önünde hazırlanan tören alanındaki yere yerleştirdi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Rize Belediyesi, Cumhuriyet, 15 Temmuz, Atatürk, Rize
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads