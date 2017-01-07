Atatürk Havalimanında Karla Mücadele Devam Ediyor

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanında gece boyunca seferlerde aksamalar yaşandı. Karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu sabah saatlerinde pistler hava trafiğine açıldı.



İstanbul'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle yüzlerce seferi iptal olan Atatürk Havalimanında karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini arttıran yağış nedeniyle karla dolan pisti ve aprondaki önemli noktaları temizlemeye çalışan DHMİ ekipleri, akşam başladıkları kar mesaisini gün ağardıktan sonra da sürdürüyor.



THY yaklaşık 500 seferini iptal etti



Kar küreme araçları, pistlerin iniş ve kalkışlara açık tutulabilmesi için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren olumsuz hava koşulları nedeniyle sık sık duran hava trafiği nedeniyle Türk Hava Yolları'nın toplamda iptal ettiği sefer sayısı yaklaşık 500'e ulaştı. Başka hava meydanlarına yönlendirilen uçak sayısının ise yaklaşık 70'e ulaştığı öğrenildi.



Pistler iniş ve kalkışlara açık



Edinilen bilgiye göre, gece arlıklarla kapanan pistlerin karla mücadele çalışmaları sonucunda sabah saatleri itibariyle iniş ve kalkışlara açık olduğu öğrenildi. Tarifelerde yaşanan aksamalar ve iptaller nedeniyle uçaklar henüz iniş ve kalkış yapmaya başlamadı. - İSTANBUL