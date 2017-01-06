IHAAW210246-GEN/06-01-2017



- Atatürk Havalimanında etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuşlarda aksama meydana geldi. Yoğun kar fırtınası nedeniyle pist kapanırken alanda yaklaşık 20 dakika boyunca seferler yapılamadı. Yapılan çalışmaların ardından seferler kontrollü bir şekilde sağlanıyor. 06.01.2017 21: 02: 46 TSI

NNNN - İSTANBUL