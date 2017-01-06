IHAAW210246-GEN/06-01-2017
- Atatürk Havalimanında etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuşlarda aksama meydana geldi. Yoğun kar fırtınası nedeniyle pist kapanırken alanda yaklaşık 20 dakika boyunca seferler yapılamadı. Yapılan çalışmaların ardından seferler kontrollü bir şekilde sağlanıyor. 06.01.2017 21: 02: 46 TSI
NNNN - İSTANBUL
Atatürk Havalimanında Etkili Olan Kar Yağışı Nedeniyle Uçuşlarda Aksama Meydana Geldi.
IHAAW210246-GEN/06-01-2017 - Atatürk Havalimanında etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuşlarda aksama meydana geldi.
IHAAW210246-GEN/06-01-2017
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads