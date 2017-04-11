Atatürk Havalimanında Buzlanmaya Karşı Özel Kum Kullanılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), kışın yoğun kar yağışında pistleri açık tutmanın çözümünü İsveç'te buldu. Yılın büyük bir bölümünü kar altında geçiren kuzey ülkelerindeki hava limanlarında incelemeler yaptıran DHMİ ekipleri, buzlanmaya karşı pistleri ve park alanlarını açık tutabilmek için özel bir kum kullanacak. Kışın yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi ve pistleri temizlemekte sıkıntı yaşayan DHMİ bu sorunu çözmek için önemli bir adım attı. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, kuzey ülkelerine temsilci göndererek oralarda karla mücadelenin nasıl yapıldığını inceletti. DHMİ yetkililerinin içinde bulunduğu heyette THY ve yer hizmetleri şirketi TGS'den görevliler de yer aldı. Heyetin İsveç'de yaptığı incelemelerde, Stockholm Havalimanında kullanılan özel sıcak bir kumun Atatürk Havalimanında da kullanılması gündeme geldi. Deneme sonunda başarı elde edilirse bu kum tüm hava limanlarında kullanılacak.



KAYALAR KIRILARAK ELDE EDİLİYOR



İsveç'te kayalar kırılarak yapılan kum 03 ile 05 milim çapına getiriliyor. Köşeli olan kum pistlere döküldüğü zaman hem buzlanmayı önlüyor, hem de sürtünme katsayısını artırarak buzda uçakların frenleme mesafelerini düşürüyor. Uçaklara ve uçak lastiklerine zarar vermeyen kum, İsveç'te havalimanları dışında bir çok yerde kullanılıyor.



KUM ISITILARAK PİSTLERE DÖKÜLÜYOR



Bu sene Atatürk hava limanında ilk kez denenecek olan kum, pistlere ve park alanlarına uygulanacak. Kurulacak özel bir kazanda 55 derece sıcaklığa gelene kadar ısıtılacak kum, pistlere dökülecek. Denemelerde başarı sağlanması durumunda DHMİ tarafından ithal edilecek kum, Türkiye'de tüm hava limanlarında kullanılacak.



(Tuncer Cengiz/İHA)