Atatürk Havalimanında Bilet Satış Ofisleri Ile Terminalde Yoğunluk Yaşandı - Istanbul

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle seferlerin aksadığı Atatürk Havalimanında bilet satış ofisleri ve terminalde yoğunluk yaşandı.



Yoğun kar yağışının hava trafiğini etkilediği Atatürk Havalimanında iniş ve kalkışlar öğle saatlerinden itibaren normale döndü. Hava yolu şirketlerinin iptal etmediği tarifeli seferler, gecikmeli de olsa yapılmaya başlandı. Dış Hatlar Terminalinde işlemlerini yaptıran yolcular, pasaport kontrollerinin ardından uçaklara yönlendirildi.



Seferleri iptal edilen yolcularsa işlemlerini bilet satış ofislerinde yaptırabiliyor. Bu nedenle ofislerin önünde yoğunluk oluşuyor.



Terminalde uçakların kalkmasını bekleyen yolculara, Türk Hava Yolları (THY) tarafından kumanya dağıtılıyor.



Pistler iniş ve kalkışa hazır



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri tarafından sürekli temizlenen pistlerin iniş ve kalkış için hazır olduğu, kapasite kısıtlaması amacıyla iptal edilen seferler dışındaki tüm uçuşların yapıldığı bildirildi. Sefere çıkacak uçakların kanat, gövde ve motoruna buz çözücü sıvı uygulanarak, olumsuz hava koşullarına uygun hale getirildiği öğrenildi.



THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, hava koşulları nedeniyle yarın iç ve dış hatta planlanan 62 seferin yapılamayacağı bildirildi.



Yolculardan seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.