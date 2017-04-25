Atatürk Havalimanı ve Başakşehir'de Uyuşturucu Operasyonları

Istanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda ve Başakşehir'de bir kargo firmasında geçtiğimiz 2 hafta boyunca düzenlediği operasyonlarda, 14 kilo 761 gram uyuşturucu madde ile bin 630 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı.



Haber Çağatay KENARLI İstanbul DHA



İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarları değerlendirerek yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine Atatürk Havalimanında çalışma başlattı. Polis ekipleri, Fas Kazablanka, Ekvator'un başkenti Qıuto, Nijerya'nın başkenti Abuja ve Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen uçaklar Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylıca incelendi. Polis ekipleri şüpheli bulduğu yolcuları takibe aldı.



MİDELERİNDE VE VALİZLERİNDE UYUŞTURUCU MADDELER



Yapılan çalışmalarda Fas Kazablanka şehrinden gelen Ö.C.Ö.(37) ve H.Ş.(42)'nin midesinde 94 kapsül halinde toplam 1 kilo 122 gram esrar, Ekvator'un başkenti Qıuto'dan gelen A.F.M.Q.(59)'nun midesinde 14 kapsül içinde 900 gram kokain, Nijerya'nın başkenti Abuja'dan gelen H.N.K.(24)'nın valizinde 6 kilo 685 gram esrar ve bin 630 tane uyuşturucu hap, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen I.S.P.(68)'nin valizinde yapılan aramada 3 kilo 962 gram kokain ele geçirildi.



4 TABLODA 2 KİLO AFYON SAKIZI



Öte yandan, Polis ekipleri yurt dışına gidecek bir kargonun içinde uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı.



Polis ekipleri, dedektör köpekler eşliğinde Başakşehir'de bulunan bir kargo şirketinin yurt dışı giden kargo bölümünde arama yaptı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine 4 tabloya zulalanmış 2 kilo 92 gram afyon sakızı buldu.



5 YABANCI UYRUKLU TUTUKLANDI



Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.



OPERASYONLAR POLİS KAMERASINDA



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu maddeleri ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.