Atatürk Havalimanı'ndaki Uçuşlara Kar Engeli

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inmesi beklenen bazı yurt dışı uçakları, Gaziantep'e iniş yaptı.



İstanbul'da akşamdan itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı çıkışlı birçok sefer yapılamadı.



Maldiv Cumhuriyeti, Hindistan, Güney Afrika ve Vietnam'dan Türkiye'ye gelen bazı uçaklar da Atatürk Havalimanına iniş yapamayınca Gaziantep'e yönlendirildi.



Gaziantep Havalimanına iniş yapan uçaklardaki yaklaşık bin yolcu, kentteki otellere yerleştirildi.