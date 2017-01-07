Atatürk Havalimanı'ndaki Uçuşlara Kar Engeli

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde aksamalar yaşanırken, birçok sefer iptal edildi.



Kentte akşamdan itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı çıkışlı birçok sefer yapılamadı. Havalimanı saat 20.30 ile 21.00 arasında pistlerin kardan temizleme çalışmaları nedeniyle iniş ve kalkışlara kapanırken, havayolu şirketleri birçok seferini iptal etmek zorunda kaldı.



Seferleri iptal olan yolcular otellere yönlendirildi. Bazı yolcuların terminaldeki alanlarda geceyi geçirdikleri görüldü. Yolculara, Türk Hava Yolları (THY) tarafından kumanya dağıtıldı. Seferlerinin durumunu bilgi ekranlarından öğrenen yolcular, bilet satış ofislerinde işlemlerini gerçekleştirdi. Dış Hatlar Terminali'ndeki pasaport kontrol noktalarında ise yoğunluk yaşanmadı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) bağlı ekipler, pistleri karlardan temizleyerek, açık tutabilmek için yoğun çaba sarf etti. Sefere çıkacak uçakların kanat, gövde ve motoruna buz çözücü sıvı uygulandı. Havalimanındaki pistlerin çalışmalar sonucunda iniş ve kalkışlara hazır olduğu öğrenildi.



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı çıkışlı seferlerde iptaller yaşandığını belirtti. Üstün, "Uçuşunuzla ilgili son bilgileri 'thy.com' veya '4440849'dan güncellemeniz olumsuzluk yaşanmaması adına önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.



Seferlerin öğle saatlerinde hava şartlarına bağlı normale döneceği bildirildi.