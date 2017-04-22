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Atatürk Havalimanı'nda Uçak Toprak Alana Çıktı
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Atatürk Havalimanı'nda Uçak Toprak Alana Çıktı

İstanbul Atatürk Havalimanı'na Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir yolcu uçağı, pisti terk ettikten sonra kayarak toprak alana çıktı.

Atatürk Havalimanı'nda Uçak Toprak Alana Çıktı

İstanbul Atatürk Havalimanı'na Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir yolcu uçağı, pisti terk ettikten sonra kayarak toprak alana çıktı

Kaynak: Dunya.com

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