Atatürk Havalimanı'nda Uçak Toprak Alana Çıktı
İstanbul Atatürk Havalimanı'na Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir yolcu uçağı, pisti terk ettikten sonra kayarak toprak alana çıktı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'na Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir yolcu uçağı, pisti terk ettikten sonra kayarak toprak alana çıktı
Kaynak: Dunya.com
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