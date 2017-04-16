Atatürk Havalimanı'nda Oy Verme Işlemi Sona Erdi

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Atatürk Havalimanı'nda da saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi.



Atatürk Havalimanı'nda kurulan 12 sandıkta bugüne kadar yaklaşık 30 bin vatandaşın oy kullandığı bildirildi. Bu arada bazı yolcular yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olmadığı için oy kullanmazken, bazı yolcular ise son dakikada oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin ardından oylar görevliler tarafından torbaya konularak mühürlenirken, çuvallar polis eşliğinde Atatürk Havalimanı Geliş Katı Arındırılmış Salon'da bulunan yüksek seçim kurulu ofisine götürüldü.