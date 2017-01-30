Atatürk Havalimanı'nda İnsan Kaçakçılığı Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda yasa dışı yollarla İspanya'ya gitmeye çalışan 8 Iraklı ile bu kişilere yardım ettiği ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Atatürk Havalimanı'nda İnsan Kaçakçılığı Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda yasa dışı yollarla İspanya'ya gitmeye çalışan 8 Iraklı ile bu kişilere yardım ettiği ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'ndan sahte pasaportla İspanya'nın Barcelona kentine gitmeye çalışan Irak uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, ayrıca yabancı uyruklu kişilere sahte pasaport ile bilet temin ederek havalimanı giriş ve çıkışlarında yardım eden 1'i havalimanı çalışanı, 2 kişiyi de yakaladı.

Yabancı uyruklu şüphelilerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği, diğer 2 kişinin ise sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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