Atatürk Havalimanı'nda Elektrikli Araçlara da Ehliyet Zorunluğu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havalimanlarında terminaller içinde elektrikle çalışan Scooter, Ginger ve Golf tipi araç kullanan personele ehliyet zorunluluğu getirince Atatürk Havalimanı işletici firması TAV bu tip araçları kullanan tüm çalışanları için eğitim başlattı.



Atatürk Havalimanı Metro katında düzenlenen özel bir eğitim parkurunda çalışmaya başlayan personel, önce eğitmenler tarafından teorik olarak bilgilendiriliyor, daha sonra da parkur üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışanlar eğitim ve sonrasında başlarında kaskları ve üstlerinde de özel yelekleri olacak. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan personele ise araç kullanabilir belgesinin TAV İş Sağlığı, Güvenlik ve Çevre Müdürlüğü tarafından verileceği bildirildi.



TAV İş Sağlığı, Güvenlik ve Çevre Müdürü Emrah Gürer konuyla ilgili olarak, başarılı olan personele belgeden sonra bir de yaka kartı verileceğini, bu kart yakasında olmayanların adı geçen araçları kullanamayacağını belirterek şunları söyledi:



"Verdiğimiz eğitim kapsamında elektrikli ulaşım araçlarını bundan böyle belgesiz kimse kullanamayacak. Bu yolcu ve çalışan güvenliği açısından çok önemli. Tespit edilmiş riskleri yönetme açısından, minimum kaza ihtimaline karşı, çalışanlarımıza bu yasal bir uygunluk. Ayrıca sivil havacılık kuralları kapsamında verdiğimiz eğitimlerle çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve olası kazaları engellemek için bu eğitim programını uyguluyoruz. Eğitim sonunda çalışanlarımıza belge vereceğiz. Ayrıca bir de yaka kartları olacak. Bu kartı taşımayan hiçbir elektrikli aracı kullanamayacak"



Denetimlerin sık aralıklarla yapıldığını söyleyen Gürer"Havalimanında faaliyetleri kolaylaştıran, hızlandıran ekipmanlar kullanarak yolculara hızlı ve konforlu hizmet sunuyoruz" dedi. - İstanbul