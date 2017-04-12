Atatürk Havalimanı'nda elektrikli araç kullanımına zorunlu ehliyet dönemi



İSTANBUL - Atatürk Havalimanı işletmecisi TAV, terminal içerisinde kullanılacak elektrikli Scooter, Ginger ve Golf tipi araçlara ehliyet kuralının getirilmesinin ardından görevli personeller için uygulamalı eğitim başlattı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havalimanlarının terminal binaları içerisinde görevli personeller tarafından kullanılan elektrikli Scooter, Ginger ve Golf tipi araçlara kullanım talimatlarına ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamdaki elektrikli aletleri kullanacak personele ehliyet zorunluluğu getirildi. Atatürk Havalimanı işletici firması TAV da bu tip araçları kullanan tüm çalışanları için eğitim başlattı.

Özel parkurda uygulamalı eğitim

Atatürk Havalimanı'nın Metro katında özel olarak oluşturulan eğitim parkurunda eğitim almaya başlayan çok sayıda görevli personel, öncelikli olarak eğitmenler tarafından teknik konuda bilgilendirildi. Ders aşamasından sonra ise uygulamalı eğitime geçildi. Özel parkur elektrikli ulaşım araçlarıyla uygulamalı olarak ders alan personeller, eğitim ve sonrasında başlarında kaskları ve üstlerinde de özel yelekleri bulunacak. Verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan personellere ise araç kullanabilir belgesi TAV İş Sağlığı, Güvenlik ve Çevre Müdürlüğü tarafından verilecek.

Amaç, hizmet güvenliğini arttırmak

TAV İş Sağlığı, Güvenlik ve Çevre Müdürü Emrah Gürer konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaklaşık 200 görevli personelin uygulama kapsamındaki teorik ev uygulamalı eğitimi aldığını belirtti. Uygulamanın amacına da değinen Gürer, "İs sağlığı güvenliği konusunda benimsediğimiz kültürün bir parçası olarak iş ekipmanlarının güvenli kullanımına yönelik bir eğitim organize ediyoruz. Bu eğitim SHGM'nin ilgili yasal şartların öngördüğü bir eğitim. Çalışanlarımızın ve yolcularımızın aldıkları hizmeti güvenli ve hızlı almalarını sağlamak için kullandığımız ekipmanların güvenli kullanımı için uyguladığımız bir eğitim programı. Atatürk Havalimanı'nda iş sağlığı güvenliği anlamında Ginger kullanımı eğitimi, elektrikli motosiklet eğitimi, golf aracı eğitimi ve benzeri ekipmanların eğitimin işletmemiz veriyor" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda TAV Güvenlik bünyesinde çalışan Filiz Sarıgöl,"Burada ginger eğitimi alıyorum. Daha önce de aktif olarak kullanıyordum. Daha önce de eğitim almıştım ama sertifikam yoktu. Şimdi sertifikamı da alıyorum" diye konuştu.

TAV Güvenlikte Supervısor olarak görev yapan Engin Ersoy ise, "Bugün ilk defa Ginger kullanacağım bir eğitime geldim. Biraz heyecan var çünkü neyle karşılaşacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Yavaş yavaş kazasız belasız öğreneceğiz" dedi.