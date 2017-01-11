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5 gündür uçuşların aksadığı Atatürk Havalimanı'nda dün 839 sefer yapıldı
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5 gündür uçuşların aksadığı Atatürk Havalimanı'nda dün 839 sefer yapıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle son 5 gündür hava trafiğinin aksadığı Atatürk Havalimanı'nda dün 839 tarifeli sefer yapıldı.

5 gündür uçuşların aksadığı Atatürk Havalimanı'nda dün 839 sefer yapıldı

İstanbul'u 6 Ocak'tan itibaren etkisi altına yoğun kar yağışı nedeniyle birçok havayolu şirketi, Atatürk Havalimanı çıkışlı yüzlerce seferini iptal etti. Atatürk Havalimanı'nda dün 839 tarifeli sefer yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin olumsuz hava koşulları nedeniyle kapasite kısıtlamasını gittiği havalimanında 5 gün boyunca planlanan bazı iç ve dış hat uçuşları gerçekleştirilemedi.

Kar yağışı nedeniyle kapanan pistlerin yeniden iniş ve kalkışlara açılması için kesintisiz mesai yapılmasına rağmen, tipi şeklindeki yağış nedeniyle görüş mesafesinin azalması hava trafiğini aksattı.

419 UÇAK KALKIŞ, 420 UÇAK İNİŞ YAPTI

Yağışın etkisini azaltmasıyla dün Atatürk Havalimanı'ndaki seferler normale döndü. Bu doğrultuda havalimanından 419 uçak kalkış, 420 uçak iniş yaptı.

Seferlerin normale dönmesiyle terminal ve otellerde bekleyen yolcu sayısı azaldı. Satış ofislerinde bilet değişimi yapan yolcuların oluşturduğu yoğunluk da sona erdi.

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