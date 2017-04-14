Atatürk Havalimanı'nda 28 Bin Oy Kullanıldı

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için Atatürk Havalimanı'nda kurulan seçim sandıklarına şu ana kadar 28 bin 740 kişi oy kullandı.



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, havalimanında dış hatlar geliş ve gidiş katına kurulan 12 sandıkta, 27 Mart'ta başlayan oy verme işlemi sürüyor. Gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 16 Nisan saat 17.00'de bitecek.Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını sandıklara atarak, işlemlerini tamamlıyor. Havalimanındaki sandıklarda 28 bin 740 kişinin oy kullandığı öğrenildi. - İSTANBUL