Atatürk Havalimanı'na Bakıma Gelen Uçak Toprağa Çıktı

Atatürk HAVALİMANI'NA BAKIMA GELEN UÇAK TOPRAĞA ÇIKTI (ek görüntüyle)(Tür: İstanbul)

Atatürk Havalimanı'na Bakıma Gelen Uçak Toprağa Çıktı

Atatürk HAVALİMANI'NA BAKIMA GELEN UÇAK TOPRAĞA ÇIKTI (ek görüntüyle)

(Tür: İstanbul)