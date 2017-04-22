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Atatürk Havalimanı'na Bakıma Gelen Uçak Toprağa Çıktı
Atatürk Havalimanı'na Bakıma Gelen Uçak Toprağa Çıktı
Atatürk HAVALİMANI'NA BAKIMA GELEN UÇAK TOPRAĞA ÇIKTI (ek görüntüyle)(Tür: İstanbul)
22 Nisan 2017 Cumartesi 19:35
Atatürk HAVALİMANI'NA BAKIMA GELEN UÇAK TOPRAĞA ÇIKTI (ek görüntüyle)
(Tür: İstanbul)
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[9531879] DHA
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