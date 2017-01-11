Haber - Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA
Bağcılar Kirazlı Metro durağında "Reina Saldırganı" alarmı verildi. Metro seferleri durduruldu. Polis, Reina'ya saldıran teröristin eşgaline benzer bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete geçerken Atatürk Havalimanı Metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerinde ki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı.
Atatürk Havalimanı Metrosunda 'Reina Saldırganı' Alarmı
Haber - Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHABağcılar Kirazlı Metro durağında "Reina Saldırganı" alarmı verildi.
Haber - Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA
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