Atatürk Havalimanı Etrafında Drone Alarmı

Atatürk Havalimanı'nda uçakların iniş yaklaşma hattının yakınında drone uçurulduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 18.45 sıralarında Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden havalimanı çevresinde uçuş yapan bir polis helikopterine drone uçurulduğu yönünde anons yapıldı. Hava trafik kontrolörü, yaptığı anonsla polis helikopterinin pilotuna, "Efendim 05 (Florya-Ataköy yönündeki pistin Ataköy tarafı) hattında yaklaşık 200 feetlerde (60 metre) drone takip ettiklerini ihbar ettiler bilginize. 05 pisti için yaklaşık 2 mil kala sağ tarafta ikaz ederler bilginize" dedi. Bunun üzerine polis helikopteri de havalimanı çevresinde ve uçuş güzergahında drone arama çalışması yaptı. Fakat polis helikopteri yaptığı araştırmada drone'a rastlamazken, "Florya üzerinde devam ediyorum uygun olduğunda güneye geçip bakmaya çalışacağım. Drone ile ilgili şu an ayrıntılı olarak arama yaptık her hangi bir şeye rastlayamadık. Denizden de tekrar baktırıyorum konuya" bilgisini hava trafik kontrolörüyle paylaştı. Yapılan tüm aramalarda drone tespit edilmedi.



(Tuncer Cengiz / İHA)