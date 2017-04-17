Atatürk Havalimanı'da Referandum Sonuçları





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geçişini öngören 18 maddelik Anayasa değişikliği için halk oylaması yapıldığı sınır kapılarından birisi de Atatürk Havalimanı idi.



Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; geçerli oy sayısı 32 bin 45 oy oldu. 15 bin 97 "Hayır" oyu kullanılırken 15 bin 72 oyda "Evet" olarak kullanıldı. Böylelikle 25 oy farkla "Hayır" oyları önde geldi. - İstanbul