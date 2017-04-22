Atatürk'e Benzeyen Oyuncuya Büyük Ilgi

Atatürk'e benzerliği ile tanınan İzmirli sinema ve tiyatro sanatçısı Göksel Kaya Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Lüleburgaz Belediyesi'nin 26. Uluslar arası 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlama etkinlikleri kapsamında sinema ve tiyatro sanatçısı Göksel Kaya Lüleburgaz'a geldi.



Lüleburgaz'a gelen Kaya vatandaşların çok yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar Atatürk'e benzerliliği ile tanınan Kaya ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.



Atatürk'ü karşılarında gören vatandaşlar duygulandı. Gençler ise Atatürk'e benzeyen Kaya ile öz çekim yaptılar.



Vatandaşların ilgisinden çok memnun olduğunu söyleyen tiyatro sanatçısı Kaya,"Son derece memnunum. Bu ilgi benim şahsıma münhasır değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Bu da beni son derece mutlu ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kimse benzeyemez. Benzeri yok, özel bir insan. Hem kurucumuz hem kurtarıcımızdır" şeklinde konuştu.



Şaşkınlığını gizleyemeyen bir bayan vatandaş, "Atamı gördüm resmen. Duygulandım, tüylerim diken diken" diye aktardı.



(Kaner Akaner/İHA)