Ataşehir Tiyatro Festivali 12 Bin İzleyiciye Ulaştı

Ataşehir'de bir ay boyunca 24 oyunun sahnelendiği Tiyatro Festivali'nde, 12 bin tiyatrosever oyunlarla buluştu. Biletler izleyicilere birer kitap karşılığında verildi, toplanan 12 bin kitap Anadolu'daki köy okullarına gönderildi.



Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 8. Ataşehir Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi. Perdelerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde açıldığı festival boyunca toplam 24 oyun sahnelendi, 12 atölye çalışması ve 4 söyleşi yapıldı. Türkiye'nin en kapsamlı tiyatro şenliğine dönüşen festivalde sergilenen oyunlara Ataşehirliler ile birlikte tüm İstanbullular büyük ilgi gösterdi.



Türk Tiyatrosunun ustaları Haldun Dormen, Metin Akpınar, Zihni Göktay, Genco Erkal, Ferhan Şensoy, Müjdat Gezen, Ali Poyrazoğlu, Rutkay Aziz, Erkan Can, Cem Davran, Taner Barlas, Sumru Yavrucuk ve Fırat Tanış festival kapsamında Ataşehirlilerle buluştu. Serkan Keskin, Tülay Günal, Enver Aysever, Hakan Yılmaz, Hande Subaşı, Şebnem Bozoklu, Bahtiyar Engin ve Melda Gür de sahne aldı.



Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleşen Tiyatro Festivali'nde, oyunların biletleri okunmuş birer kitap karşılığında verildi. Böylece toplanan 12 binden fazla kitap, yurdun dört bir yanındaki okullara bağışlandı. İlk hedef olarak da Diyarbakır Bismil Fatih Anadolu Lisesi, Tokat Yağmurlu Köyü İlkokulu, Tokat Ormanbeyli Köyü Ortaokulu, Van Özalp Kırkçalı İlkokulu ile Şanlıurfa Siverek Kapıkaya Köyü ilk ve ortaokulu ile Elazığ'daki köy okulları seçildi.



İspanya'dan katılan Yllana tiyatro grubu ile Kanada'dan gelen Theaturtle grubunun oyunları da büyük ilgi toplayarak, sanatın insanlar arasında evrensel bir dili olduğunu Ataşehir'de bir kez daha gösterdi.



Festival; Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal, Almila Uluer Atabeyoğlu, Cansel Şanlı, Caner Tör, Murat Terzi, Yasemin Bahloul, Fatih Aslan ve Murat Buyruk'tan oluşan Sahne Tozu Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bir Zamanlar Gazinoda" adlı oyun ile sona erdi.



Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, festival ile ilgili şunları söyledi: "Ataşehir Belediyesi olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin yetiştirdiği değerli tiyatro sanatçılarımızı ve birbirinden güzel yapıtları Ataşehirlilerin beğenisine sunduk. Bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz festivalimizde onlarca tiyatro oyuncusu ile binlerce tiyatroseveri buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Bir ay süren festivalimizde, Ataşehirlilerin her oyunda sanata ve sanatçıya sahip çıkarak gösterdikleri yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL