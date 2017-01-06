Ataşehir'in Başarı Hikâyeleri Kitaplaştırıldı

Ataşehir Belediyesi'nin, ilçede yaşayan farklı yaş grubundan bireylerin sanat ve kültürün her alanından yararlanması, eğitimde fırsat eşitliği sağlanması ve yetişkin herkesi bir meslek ve uğraş sahibi edindirmek amacıyla hayata geçirdiği; Ataevleri, Meslek Edindirme Birimleri ve Kültür Merkezleri'nde sadece 2016 yılında 15 bin yetişkin, genç ve çocuk eğitim aldı.

Bu eğitimler sayesinde meslek ve uğraş sahibi olan, bir sanat dalında kendini yetiştiren Ataşehirlilerin başarı hikâyelerinin yer aldığı bir kitap da yine Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak okurlara sunuldu. Farklı hayatlardan kesitlerin de yer aldığı "Ataşehir Başımıza İş Açtı" isimli kitap, aynı zamanda Ataşehir'in renkli dünyasından örnekler de sunuyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin bir sunum yazısının da yer aldığı kitapta "ilçemizin tüm mahallelerinde yaşam mücadelesi veren, hayata tutunmak için güçlü bir desteğe ihtiyaç duyan kadınlarımız, gençlerimiz olduğu gerçeğini planlarımızın başına büyük harflerle yazdık" denirken, Belediye tarafından hizmete sunulan kurslar ve eğitim merkezlerinin bir amacının da metropollerde yaşayan bireyin yalnızlığının ve yalıtılmışlığının çözüme kavuşturulması olduğu belirtiliyor.

