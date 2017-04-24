Ataşehir'de Yarın Bu Yollar Kapatılacak

ATAŞEHİR'DE yarın Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak Fenrbahçe-Panatinaikos maçı nedneiyl bazı yolların 17.30'dan sonra trafiğe kapatılacağı bildirildi.



İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25 Nisan 2017 tarihinde saat 20.45'te İlimiz Ataşehir ilçesinde bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods Turkish Airlines Euroleague müsabakası ile ilgili 17.30'dan itibaren Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacaktır." denildi.



Açıklama şöyle devam etti: "Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak, Halk Caddesinden Ihlamur Sokağa trafik akımı verilmeyecek, Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokağa yönlendirilecektir. Sarı Mimoza Sokaktan gelen trafik akımı Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecektir." - İstanbul