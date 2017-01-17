Ataşehir'de Yangın

Ataşehir'de, bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



İçerenköy Mahallesi Çetinkaya Sokak'taki 6 katlı bir iş merkezinin giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada yoğun duman oluştu.



Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek binada duman tahliyesi yaptı.



Bu arada oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda bazı vatandaşların camlara ve çatıya çıktığı görüldü. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.



Yangının, elektrik kontağı sonucu çıktığı değerlendiriliyor.