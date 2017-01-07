Ataşehir'de Uluslararası Klasik Müzik Festivali Başladı

Uluslararası Ataşehir Klasik Müzik Festivali başladı. Festivalin açılışında sahne alan Bilkent Senfoni Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu büyük ilgi gördü.



Ataşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Klasik Müzik Festivali, Bilkent Senfoni Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu açılış konseri ile başladı. İstanbul'da yeni yılın ilk uluslararası festivali olma özelliğine sahip olan organizasyonun açılış konseri Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başladı.



Evrensel Kardeşlik ve Dünya Barışına Katkı Ödüllü Orkestranın anlamlı konsere çok sayıda müziksever katıldı. Bilkent Senfoni Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu verdiği konser konuklar tarafından büyük ilgi topladı.



Konserden önce konuşma yapan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, "Her alanda olduğu gibi yine bir müzik ziyafeti ile karşınızdayız. Ataşehir Belediyesi ilklerin belediyesi oldu bu zamana kadar. Umuyorum ve diliyorum ki bu Uluslararası Klasik Müzik Festivali ile hem geleneksel hale gelir. Hem de ilk olacak belediyeler arasında bu anlamda önemsiyoruz. Biz şuna inanıyoruz; ülke olarak çok zor süreçlerden geçiyoruz. Kimilerinin kin, nefret ve ayrıştırıcı, ötekileştirici söylemlerinin inat belediye olarak sanatla, müzikle, sporla, barışı, kardeşliği sevgiyi inşa edeceğiz. Biz Ataşehir'de bunu yapmaya çalışıyoruz. Klasik müzik, sonuçta çok sesliliğin, bir ürünüdür. Umuyorum ve diliyorum Türkiye demokrasisi de bu çok sesliliği Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'li yıllarda bize emanet ettiği bu cumhuriyeti çok sesli bir şekilde hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, evrensel değerlere paralel olarak güçlendireceğiz" dedi. - İSTANBUL