Ataşehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

TEM bağlantı yolu Ataşehir mevkisinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bayram Boğaçlı idaresindeki 34 UHR 14 plakalı kapalı kasa kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere, daha sonra tabela direğine çarparak durdu. Kazada Boğaçlı, araç içerisinde sıkıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan sürücü Boğaçlı, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.



Ağır yaralanan Boğaçlı, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Mehmet Köprüsü istikametine araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.