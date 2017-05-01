Ataşehir'de Tehlikeli Asker Uğurlaması

Ataşehir'de asker uğurlaması yapan araç konvoyu, kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye soktu.

Ataşehir'de asker uğurlaması yapan araç konvoyu, kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Dirft sırasında otomobildeki gençlerin araçtan sarkması ise yürekleri ağza getirdi.

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