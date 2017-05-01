Ataşehir'de Tehlikeli Asker Uğurlaması

Ataşehir'de asker uğurlaması yapan araç konvoyu, kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Dirft sırasında otomobildeki gençlerin araçtan sarkması ise yürekleri ağza getirdi.
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