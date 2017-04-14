Ataşehir'de Müzik ve Işık Gösterisi

Ataşehir'de bulunan ünlü yeme,içme ve eğlence merkezinde hafta sonu piksel ve ışık gösterisi ziyaretçilere eşsiz anlar yaşatacak. Ayrıca Subway Jazz Station Grubu da hafta sonu müzikseverlere konser verecek.



Ataşehir'deki Watergarden İstanbul bu hafta sonu ziyaretçilerini farklı bir etkinlikle ağırlayacak. Yeme, içme ve eğlence merkezinde cumartesi günü saat 17.10 ile 19.10 arasında sahne alacak Subway Jazz Station Grubu'nun performansları ile ziyaretçiler müzik ziyafeti çekecek. Saat 20.00'den sonra ise piksel ve ışık performansı ile vatandaşlar eğlenceli bir akşam geçirecek. - İSTANBUL