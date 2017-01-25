Ataşehir'de Kuru Temizlemecide Patlama: 2 Yaralı

Ataşehir'de kuru temizlemecide meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yeni Çamlıca Mahallesi, Malazgirt Caddesi üzerindeki iş yerinde, patlama oldu.



Kuru temizlemede kullanılan kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlamada, Orhan Kılıçdere ve kızı Nisanur Kılıçdere yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



İhbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.