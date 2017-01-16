Ataşehir'de Hırsızlık

Ataşehir'de bir mobilya firmasının fabrikasından, içinde yaklaşık 230 bin lira ve bir miktar çekin bulunduğu 900 kilo olduğu belirtilen kasa çalındı.



Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa'da bulunan bir mobilya firmasının fabrikasına, dün gece saatlerinde başlarında şapka bulunan 4 şüpheli girdi.



Şüpheliler, içinde yaklaşık 230 bin lira ve bir miktar çekin bulunduğu, 900 kilo olduğu öne sürülen kasayı çalarak, dışarıda bekleyen başka bir şüphelinin aracına binip olay yerinden uzaklaştı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



Hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı



Fabrikada kasanın şüpheliler tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntülerde, şüphelilerin ışık tutarak içeriye girmesi ve yönetim katında bulunan kasayı çalmaları yer alıyor.