Ataşehir'de Hedef 6 Ay İçinde İnşaat Ruhsatı

Uzun yıllardır imar sorunu yaşayan Yenisahra ve Barbaros mahallerinin, 1/5000 Ölçekli Revizyon İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında onaylanmıştı.

Ataşehir Belediyesi, bu onayın ardından "1/1000 Ölçekli Yenisahra ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı" ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Belediye Başkanlığı Konferans Salonu'nda Yenisahra ile Barbaros mahalleli vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda Başkan Battal İlgezdi, konu hakkında hem vatandaşlara detaylı bilgi verdi hem de sorularını tek tek cevaplandırdı.

Senelerdir beklenen planların nihayet sonuçlandığını belirten Başkan İlgezdi, "Yenisahra ve Barbaros halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bu sürecin başından itibaren söylediğim gibi bu planların yıllar önce yapılması gerekiyordu. Hakkınız olan bu planları geç de olsa aldınız. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a, Büyükşehir Meclisi'nde görev yapan bütün siyasi partilerin meclis üyelerine sizin adınıza ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nin ısrarı ile emsalde iyileştirmeye gidildi

1/5000'lik planların kendisinin ve vatandaşların istediği gibi olmadığını vurgulayan Başkan İlgezdi, "Hem Ataşehir Belediyesi'nin hem de sizlerin yapmış olduğu itirazlar reddedildi. Ancak planda iyileşmeler yapıldı. Daha önce sizleri emsalden yararlanabilmeniz için 10 bin metrekareyi bir araya getirmeye zorunlu tutmuşlardı. Sayın Kadir Topbaş ve imar komisyonuyla yaptığımız toplantılarda, 10 bin metrekareyi zorunlu tutarsanız sorunu çözme şansımız yok dedik. Emsalde ciddi değişiklik oldu. Bin – 2 bin 500 metrekareye 2.2 emsal verdiler. Yani bin metrekare arsa ile 2 bin 500 metrekare arsa arasındakiler 15 kat olmak kaydıyla 2.2 emsal verdiler. Daha önce burası 1 emsaldi. 2 bin 500 - 5 bin metrekareye 2.4 emsal verdiler ve yine 15 kat. 5 bin metrekare üstüne de 2.5 emsal verdiler, 15 kat... Telkinlerimiz sayesinde durumu vatandaşlarımızın lehine çevirdik. Böylece komşular bir araya gelerek 2 bin 500 metrekare oluşturabilir" şeklinde konuştu.

Bu alanlarda protokol yapan bazı firmaların büyük ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade eden Başkan İlgezdi, "Ben her mahalleye geldiğimde güvenmediğiniz müteahhitlerle anlaşma yapmayın. Düzgün müteahhitlerle anlaşma yapın, protokollerinizi ona göre yapın ki gelecekte mağdur olmayın dedim. Bundan sonra protokol yapacak vatandaşlarımıza tekrar söylüyorum, anlaşmalarınızı mutlaka bir avukat ve hukukçu nezdinde yapın. Protokollerde açık noktalar olabilir. Bir arkadaşınızla, tanıdığınızla değil mutlaka bir hukukçuyla birlikte protokolleri yapın" şeklinde uyarıda bulundu.

Yeni Sahra ve Barbaros Mahallelerinde İrtibat Ofisleri Açılıyor

26 Aralık itibariyle Yeni Sahra ve Barbaros Mahalleleri Plan İrtibat Ofisi'nin hizmet vermeye başlayacağını belirten Başkan İlgezdi, vatandaşların kafalarında olan soru işaretlerini ve merak ettikleri her şeyi bu ofise gelerek, ilgili ekibe sorabileceklerini ve gerekli bilgilendirmenin yapılacağını vurguladı.

1/1000'lik planlar için Ataşehir Belediyesi olarak hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden İlgezdi, "Biz ada ada komşularımızla, hızlı bir şekilde, gerekirse her gün toplantılar yapacağız. Çünkü Şubat ayının sonu itibariyle bu planları ilçe belediye meclisinden geçirip Büyükşehir'e göndereceğiz. Bu planların Büyükşehir Belediyesi'nden onay alması gerekiyor. Benim hedefim Haziran ayı itibariyle sizlerin imar ve inşaat ruhsatını vermek. Eğer plan yetkisi sadece bizde olsaydı, biz göreve gelir gelmez 7 sene önce bu planları yapardık" dedi.

Ada transferi konusuna da değinen Başkan İlgezdi, "Bölgemizin yüzde 35,5'i yeşil alan, yani; park, cami, kültür merkezi, park alanı... Örneğin sizin 5 bin metrekare arsanız var ancak yeşil alanda kalıyor. Yan tarafta da 15 bin metrekarelik parsel var ve orada müteahhitle anlaşma yapılmış. Biz 1/1000'lik planı yaparken, o yeşil alandaki parseli yan taraftaki parsele aktarma yapacağız. Ancak oraya bir plan notu koymuşlar, ada transfer olurken % 40 kesinti olacak diye. Yani 100 metrekare arsanız varsa 40 metrekaresi kesiliyor, 60 metrekare üzerine size imar ve emsal veriliyor. Bunun çözülmesi için uğraştık ancak çözülmedi" şeklinde konuştu.

İmarda yüzde 25 katkı ihtimali süreci hızlandırıyor

Şubat ayı itibariyle Ataşehir Belediye Meclisi'nden 1/1000'lik planları geçirmek istediklerini belirten İlgezdi, "Bizdeki süreç sonrasında, Büyükşehir Belediyesi onay süreci de Mart veya Nisan ayı gibi biterse, Haziran ayında bize gelir ve ruhsatları vermeye başlarız. Haziran ayına yetiştirme çabamızın sebebi, yüzde 25 imardan katkı alma durumunuz var. Devletin vermiş olduğu bu yüzde 25 hakkı size kullandırmak istiyorum. 100 metrekare arsanız varsa 125 metrekare üzerinden protokol yapabilmeniz için. Bu durumu vatandaş bilmiyor. Ancak yedinci aya kalırsa siz de müteahhit de yararlanamıyor. Bu sebeple elimizi çabuk tutmalıyız" dedi.

Dere yataklarında kalan araziler için de İSKİ'den görüş alacaklarını vurgulayan İlgezdi, bu görüş doğrultusunda onları da en yakın adalara transfer edeceklerini söyledi.