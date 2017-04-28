Ataşehir'de Çocuklara Taş Boyama Etkinliği

Ataşehir'de hafta sonu gerçekleşecek etkinlikler ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Çocuklara özel gerçekleşecek taş boyama etkinliği de küçük ziyaretçilerin hayal dünyalarını taşlara yansıtmalarını sağlayacak.



Ataşehir'de bulunan Watergarden İstanbul hafta sonundaki etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli saatler yaşatacak. Yeme, içme ve eğlence merkezinde cumartesi ve pazar günü 11.00-18.00 saatleri arasında çocuklara özel Taş Boyama Etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte çocuklar renkli hayal dünyasını taşlara yansıtırken, cumartesi günü Watergarden sahnesinde illüzyonist Kerem Eser, Nam-ı Diğer Paytak özel gösterilerini sergileyecek.



Pazar günü eğlence anlarına 90'ların muhteşem animasyon karakteri Jessica Rabbit ile devam edecek olan merkezde havuz etrafında gerçekleşecek gösteriyle eğlence ve müziği bir arada sunacak. - İSTANBUL