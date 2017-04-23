Ataşehir'de Çocuklar 23 Nisan'ı Muhteşem Su Şovuyla Kutladı

İstanbul Ataşehir'de bir araya gelen çocuklar, 23 Nisan'ı muhteşem su şovu eşliğinde kutladı. İzleyicilere keyifli anlar yaşatan görsel şölen, drone ile havadan görüntülendi.



Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 8 ülkeden 100 çocuğu İstanbul'da ağırladı. Çocuklar, Ataşehir Watergarden'da düzenlenen su şovunu izleyerek 23 Nisan'ı kutladı. 23 Nisan için özel hazırlanan su şovu, drone ile havadan da görüntülendi. Su şovu sırasında oluşan gökkuşağı izleyenleri adeta büyüledi.



Organizasyonu gerçekleştiren Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle her yıl festival düzenlediklerini belirterek, "Kutlamaların yanında yurt dışından getirdiğimiz misafirlerle bu günümüzü festival havasında kutluyoruz. 100'e yakın yabancı misafirimiz var. Tüm misafir öğrencilerimizi okullarımızdaki öğrencilerle kardeş yaparak, birlikte birkaç gün geçiriyorlar. Amacımız ülkeler arası dostluğun pekişmesi" ifadelerini kullandı.



Etkinliğe Almanya'dan katılan gurbetçi çocuklar ise, Türkiye'de düzenlenen 23 Nisan etkinliğine katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. - İSTANBUL