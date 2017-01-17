Ataşbak, Dünya Şampiyonu Dansçıları Kabul Etti

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, dansta dünya şampiyonluğunun gurur verici bir olay olduğunu söyledi.



Ataşbak, geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde gerçekleştirilen Dünya Latin Dans Kupası Büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olan La Noche Dans ve Sanat Atölyesi Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Oktay Filazoğlu ile sporculardan Ayben Soyal ve Ceyhun Dinç çiftini makamında kabul etti.



Adana'nın adını sürekli başarılarla duyuran sporcuların sayısının artmasının çok önemli olduğunu söyleyen Ataşbak, "Son yıllarda kentimizde ve ülkemizde dans sporunda ki gelişmeler beni mutlu ediyor. Kentin ve ülkenin tanıtımına katkı sağlayan sporculara daima destek olacağız" dedi. - ADANA