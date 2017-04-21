Atanamayan Öğretmen Çıldırı

Yıllardır atanamadığı için psikoloji bozulan matematik öğretmeni R. T. (31) dün Manisa Valiliğin önüünde çırılçıplak soyundu. "Bana Fethullah Gülen'i getirin Erdoğan'a telefonla bağlayın" diye bağırdı. Rıdvan T. ellerini kelepçeleyen polislere de "Deliye neden kelepçe katılıyor? Burası Türkiye Cumhuriyeti değil mi?" diye isyan etti. Eğer atanabilseydi birkaç gün sonra 23 Nisan şenliklerine öğrencileriyle birlikte katılacak olan öğretmenin dramı yürek burktu.