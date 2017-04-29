Ataması Gerçekleşen Personele Plaket

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Kurt ve Ankara İş-Kur İl Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Taşan'a plaket verdi.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sera Gölü tesislerinde gerçekleşen daire başkanları toplantısında konuşan Gümrükçüoğlu, "Her zaman söylediğimiz gibi herkese eşit, objektif, şeffaf hesap verebilir olarak bütün iş ve işlemlerinizde davranmamız temel prensibimizdir. Bunu da en iyi şekilde yürüttüğünüzü görüyoruz. Bu çevrede biz bir aileyiz. Bundan sonra yürüteceğimiz mesailerde de bu titizliği göstereceğinizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Gümrükçüoğlu, toplantı sonunda atamaları yapılan personelleri Kurt ve Taşan'a yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket vererek yeni görevlerinde başarılar diledi.