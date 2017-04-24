Atama Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı

Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı.

Atama Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı

Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına İthalat Genel Müdürü Kadir Bal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirliğine ise Sağlık Bakanlığı Müşaviri Zafer Tarikdaroğlu atandı. - ANKARA

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