Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına İthalat Genel Müdürü Kadir Bal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirliğine ise Sağlık Bakanlığı Müşaviri Zafer Tarikdaroğlu atandı.



(Caner Ünver / İHA)