Milli Eğitim ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Ferda Yıldırım atandı.



Yine aynı bakanlığa bağlı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Yavuz Atar getirildi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir'deki Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğüne ise Mehmet Latif Gültekin tayin edildi.