Adalet, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Büyükelçi Cihad Erginay ile Büyükelçi Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılıklarına getirildi.
Dışişleri Bakanlığına bağlı Birinci Hukuk Müşavirliğine Büyükelçi Fırat Sunel, Avrupa Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Lebibe Gülhan Ulutekin, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Osman Turan, Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığına Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Doğu Afrika Genel Müdürlüğüne Hilmi Ege Türemen atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Abdullah Necat Birecik tayin edildi.
Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Nurettin Nezih Anolay getirildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Üyeliğine ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak atandı.
Atama Kararları
Adalet, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adalet, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.