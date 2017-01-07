Başbakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Başbakanlık Müşavirliğine Hanife Sarp atandı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşavirliğine Bilal Topçu getirildi.



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gökhan Altun tayin edildi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Metin Kırcı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne Refik Ulusoy, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ünver, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne Mehmet Çelik, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne Adnan Diltemiz, Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne Veysel Kodalak, Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne Selim Gurbetoğlu, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Zekeriyya Nane atandı.