Atama Kararı
Sağlık Bakanlığı Müşavirliğine Hanife Göktaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık Bakanlığı Müşavirliğine Hanife Göktaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, açık bulunan birinci derece kadrolu müşavirlik görevine Göktaş'ın getirildiği bildirildi.
Söz konusu atama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59, 71 ve 76'ncı maddeleri ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince yapıldı.