Atalay: Taşeron İşçiler Kadroya Alınsın

TÜRK- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda 25 bin taşeron işçinin 6 aydan fazla çalışamadığını belirterek, "Taşeron işçiler senede 6 aydan fazla çalışmıyorlar. Bunları bırakın 30 sene, 60 sene çalışsalar emekli olamıyorlar. Bununla ilgili düzenlemeler gerekiyor" dedi.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Tes-İş Şanlıurfa Şubesi'nde sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Atalay, taşeron işçilere ilişkin sorunun biran önce çözülmesini istedi. 5 ay 29 gün kamuda çalışan 25 bine yakın işçi bulunduğunu dile getiren Atalay, şöyle dedi:



"Bununla ilgili düzenlemeler gerekiyor. Bu taşeronla ilgili bizim başından beri savunduğumuz bir tez var. Bu taşeron işçilerinin yüzde 90'ı bizim üyemiz olmamasına rağmen biz son 10 senedir bunlarla ilgili mitingler, paneller, aklınıza ne geliyorsa, bunlarla ilgili büyük bir gayret sarf ediyoruz. Biz taşeronda kim çalışıyorsa herkes kadroya geçsin istiyoruz."



- Şanlıurfa