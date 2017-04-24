Atalar ve Altıntop'ta Su Kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, 25 Nisan 2017 Salı günü Atalar ve Altıntop Mahallelerinde su kesintisi uygulanacağını bildirdi.



DESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama ile altyapı çalışmaları nedeniyle 25 Nisan 2017 Salı günü su kesintisine gidileceği bildirildi. Açıklamada, "Pamukkale İlçesi Atalar Mahallesi 1342 sokaktaki hat bağlantısı çalışmalarının tamamlanabilmesi için söz konusu tarihte 09.00-20.00 saatleri arasında Atalar Mahallesi'nin tamamında, Altıntop Mahallesi'nin ise bir kısmında planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte." - DENİZLİ